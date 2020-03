Grant Thornton: W 2019 r. uchwalono w Polsce 21,5 tys. stron nowego prawa

Przepisy, dotyczące regulacji pracowniczych wiązały się z dużymi zmianami dla zespołów kadrowo-płacowych (m.in., w zakresie zmian proceduralnych czy systemów informatycznych). I chociaż wprowadzone regulacje dotyczyły 128 stron maszynopisu , to - jak zaznaczyła partner w Grant Thornton Monika Smulewicz - działy kadrowo-płacowe musiały dostosować swoje firmy do aż sześciu pakietów zmian regulacyjnych, dotyczących obowiązków pracodawców , w tym m.in. zmian w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej , obniżki stawki PIT czy ulgi dla młodych.

Z barometru wynika również, że prace nad ustawą trwały w parlamencie 69 dni (do momentu podpisu prezydenta). To najkrótszy czas w historii badania, o 8 dni krócej niż dotychczasowy rekord z 2018 roku i o 30 dni krócej niż w roku 2018. W ocenie Grant Thornton "skrócenie okresu prac nad ustawą to przede wszystkim skutek marginalizacji prac parlamentarnych". Z roku na rok - jak podaje raport - wzrasta też odsetek ustaw, do których Senat nie wprowadza poprawek. W roku ubiegłym było to 86%, przy czym dla Senatu poprzedniej kadencji było to 88%. W obecnej kadencji odsetek ten - jak wynika z raportu - wzrasta.