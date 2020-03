Greenpeace oczekuje od PGE rezygnacji z nowych inwestycji węglowych

"Po konferencji prasowej zorganizowanej przez Greenpeace, Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, zaprosił Pawła Szypulskiego, dyrektora programowego Greenpeace, do siedziby PGE. Podczas rozmowy prezes zarządu PGE i dyrektor Greenpeace zgodzili się co do tego, że sektor elektroenergetyczny w Polsce powinien zmierzać w stronę zielonego kierunku, czyli sprawiedliwej transformacji opartej na odnawialnych źródłach energii" - czytamy w komunikacie PGE.