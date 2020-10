GreenWay Polska nawiązał współpracę z Hyundai Motor Poland

"Nasza oferta obejmuje nie tylko dostęp do własnej sieci ładowania, ale także kompleksowe usługi związane z dostawą, budową i zarządzaniem ładowarki należącymi do podmiotów trzecich. Chcemy dzięki temu wspierać rozwój elektromobilności, a posiadaczom samochodów elektrycznych zapewniać dostęp do doświadczeń, jakie zabraliśmy rozwijając największą sieć ładowania w Polsce. Współpraca z Hyundai Motor Poland jest w tym kontekście dla nas bardzo ważna, gdyż dotyczy stacji instalowanych w domach czy siedzibach firm. Zaspokojenie potrzeb kierowców elektryków w tych obszarach to podstawa komfortu korzystania z aut elektrycznych"- powiedział prezes GreenWay Polska Rafał Czyżewski, cytowany w komunikacie.