Gremi Media miało 5,33 mln zł zysku netto, 5,7 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020r.

"Podobnie, jak wszystkie inne spółki mediowe, borykamy się w okresie pandemii z poważnymi problemami. Niektóre sektory naszej działalności jak choćby organizacja wydarzeń zostały praktycznie wyłączone od marca, dlatego nie udało się uniknąć spadku przychodów. Na poziomie grupy kapitałowej jest to jednak zniżka poniżej 10%, co w zaistniałej sytuacji gospodarczej oceniamy jako wynik bardzo dobry. Pomimo bardzo trudnych warunków, dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji już w pierwszym kwartale, udało się kolejny raz poprawić wskaźniki rentowności. Zawdzięczamy to aktywności w domenie cyfrowej" - powiedział prezes Tomasz Jażdżyński, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.