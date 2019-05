Griffin RE i Kajima Student Housing nabyły Student Depot za 60 mln euro

"W ostatnich latach zarówno wśród studentów zagranicznych, jak i krajowych, rośnie zainteresowanie wysokiej jakości zakwaterowaniem. Jednocześnie dostęp do takich obiektów ma w Polsce ok. 1% studentów. Griffin, poprzez Student Depot, stworzył lidera polskiego rynku domów studenckich oferując nowoczesne akademiki wysokiej jakości. Jesteśmy dumni, że wraz z Kajima możemy stworzyć nowe joint venture, a następnie - dzięki tej wspólnej wizji - rozwijać Student Depot wykorzystując silne fundamenty rynkowe oraz uśpiony popyt na zakwaterowanie dla studentów" - powiedział partner zarządzający w Griffin Real Estate Nebil Senman, cytowany w komunikacie.

Student Depot, firma, która we wrześniu 2019 r. będzie zarządzała bazą 2 tys. miejsc w domach studenckich w pięciu miastach Polski, została przejęta za kwotę równą połowie wartości całego polskiego rynku akademików, czyli 60 mln euro, podano także.

Transakcja została zrealizowana po stronie kupującego przez joint venture utworzone w proporcji 90:10 przez KSH z podmiotami powiązanymi z Griffin Real Estate.

Platforma Student Depot została założona przez Griffin i Oaktree w 2015 r. i od tamtej pory stała się największym w Polsce - a także najszybciej rozwijającym się - właścicielem i operatorem prywatnych akademików. Platforma Student Depot z siedzibą w Warszawie zarządza ok. 1 550 miejscami w akademikach znajdujących się w Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu i Łodzi. Latem tego roku zostanie oddany do użytku obiekt w stolicy na ok. 500 miejsc, a w 2020 r. zostanie otwarty nowy dom studencki w Gdańsku, natomiast w latach 2020/2021 i później - kolejne obiekty w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, czytamy dalej.

Pod względem liczby studentów Polska jest szóstym największym rynkiem w Europie - uczy się tu 1,5 mln studentów krajowych, do których dochodzi pokaźna i wciąż rosnąca grupa studentów zagranicznych stanowiących ponad 5% całej populacji i rosnąca w tempie 15% rocznie. Tymczasem baza domów studenckich, zwłaszcza w porównaniu z bardziej dojrzałymi rynkami, jak rynek brytyjski czy niemiecki, wciąż znajduje się we wczesnym stadium rozwoju, tym samym stanowiąc stosunkowo nową klasę aktywów o wysokim potencjale wzrostowym.

"Dostępna infrastruktura jest bardzo ograniczona - w większości składają się na nią zbudowane jeszcze w czasach komunistycznych budynki oraz pewna ilość prywatnych mieszkań. Dla porównania w Wielkiej Brytanii - trzecim co do wielkości rynku w Europie, w którym studiuje ok. 2,4 mln młodych ludzi - jest to ponad 600 tys. miejsc. Niedawne badanie przeprowadzone przez Colliers International i CMS ujawniło, że do 2028 r. w większości dużych miast w Europie Środkowo-Wschodniej wystąpi poważny niedobór miejsc w domach studenckich, a jeden z największych deficytów dotknie Warszawę. Ze względu na takie właśnie prognozy Polska została uznana za najpopularniejszy rynek zarówno z punktu widzenia obecnej, jak i przyszłej działalności w sektorze nieruchomości studenckich" - napisano w materiale.

Zakup Student Depot przez podmioty powiązane z Griffin i KSH to inwestycja oferująca wysoki potencjał wzrostowy, także ze względu na planowane obiekty, których realizacja zostanie przeprowadzona w najbliższych latach.

"Kupno Student Depot to kluczowa inwestycja strategiczna Kajima Europe i wejście w nowy sektor biznesu w kraju, który bardzo dobrze znamy. Polski rynek akademików ma ogromny potencjał wzrostu; poza tym duże wrażenie zrobiła na nas zarówno jakość aktywów, jak i kompetencje kadry zarządzającej firmy. Cieszymy się, że będziemy mogli pracować z takim renomowanym partnerem, jak Griffin Real Estate. Transakcja ta jest milowym krokiem dla Kajima Europe" - podsumował dyrektor KSH John Harcourt.

Kajima Europe jest europejską filią Kajima Corporation z siedzibą w Tokio. Kajima Europe działa w całej Europie w kilku sektorach związanych z nieruchomościami. Kajima Properties (Europe) Ltd jest główną spółką zależną w zakresie inwestycji, rozwoju i zarządzania aktywami dla projektów sektora prywatnego i działa w sektorze biurowym, handlowym i logistycznym w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce i Czechach. Kajima Partnerships Ltd to wyspecjalizowany inwestor, deweloper i zarządca aktywów specjalizujący się w partnerstwach sektora publicznego w Wielkiej Brytanii. Firma zarządza aktywami w wysokości 1,2 mld GBP. Kajima Poland i Kajima Czech są generalnymi wykonawcami działającymi w swoich krajach, natomiast Kajima Student Housing Ltd to najnowszy podmiot zależny koncentrujący się inwestycjach i rozwoju bazy kwaterunkowej dla studentów w całej Europie.

Griffin Real Estate to inwestor typu private equity w Europie Środkowo-Wschodniej działający na rynku nieruchomości. Griffin, założony w 2006 r. przez Przemysława Krycha, pozyskuje i zarządza prywatnymi inwestycjami kapitałowymi w spółki i aktywa z sektora nieruchomości. Firma inwestuje zarówno w imieniu swoich właścicieli, jak i renomowanych inwestorów międzynarodowych. Wartość brutto zarządzanych przez Griffin aktywów ulokowanych w dziewięciu różnych platformach, to ponad 5 mld euro.

