Groclin miał 0,73 mln zł straty netto, 1,82 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w ramach działalności kontynuowanej w I kwartale 2019 roku osiągnęły poziom bliski 41 mln zł, były niższe niż w I kwartale 2018 roku, co wynikało przede wszystkim z niższego poziomu zamówień od klientów m.in. w związku z ich wyzwaniami dotyczącymi WLTP, a także ze świadomej polityki zarządu w zakresie dyskontynuacji projektów generujących zbyt niskie lub ujemne wyniki finansowe" - napisał prezes André Gerstner w raporcie.

"W perspektywie kolejnych miesięcy niezmienne prowadzone będą działania zmierzające do poprawy poziomu i struktury bazy kosztowej. W dalszym ciągu duży nacisk położony będzie na staranny dobór projektów i koncentrację na najbardziej rentownych kontraktach; wygaszane będą zlecenia charakteryzujące się niską marżowością nawet jeśli miałoby to przynieść zmniejszenie portfela obsługiwanych projektów. Zamierzamy kontynuować redukcję części naszych aktywów, m.in. nieruchomości. Wierzymy, że wszystkie opisane powyżej działania, a także poprawiająca się sytuacja finansowa Grupy są bardzo dobrą podstawą do dalszego jej rozwoju w segmencie poszyć i siedzeń. Grupa nadal nie wyklucza współpracy ze strategicznym partnerem branżowym lub finansowym, celem zapewnienia jej dynamicznego rozwoju i umocnienia pozycji rynkowej" - dodał prezes.