Groclin miał 1,39 mln zł straty netto z dział. kont. w I kw. 2020 r.

"Pierwszy kwartał 2020 roku był okresem pełnym wyzwań. Na świecie zaczynała się rozprzestrzeniać pandemia COVID-19, co w dużym stopniu determinowało sytuację ekonomiczno-gospodarczą. Spadki zamówień znalazły odzwierciedlenie w zmniejszonych przychodach, które wyniosły w pierwszym kwartale br. 11 317 tys. zł i były znacząco niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik EBITDA wyniósł 992 tys. zł, co stanowi 8,8% wartości przychodów. Osiągnięto też dodatni wynik netto [z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie], na poziomie 1,2% wartości przychodów, w kwocie 141 tys. zł. Spółka już wcześniej wdrożyła strategię redukcji kosztów i reorganizacji. Stąd m.in. podjęta w lutym br. decyzja o likwidacji spółki Groclin Wiring Sp. z o.o. Ponadto, w pierwszym kwartale 2020, w ukraińskim zakładzie, udało się uruchomić produkcję i dostawy projektów transferowanych z likwidowanej niemieckiej spółki Groclin Seating GmbH. Równolegle, w obliczu rodzących się ryzyk i niepewności, Zarząd zintensyfikował

starania o pozyskanie strategicznego partnera, dzięki któremu udałoby się zminimalizować skutki silnych wahań popytu generowanego przez sektor motoryzacyjny. W rezultacie tych starań, na przełomie Q1 i Q2 udało się doprowadzić do podpisania porozumienia z GST AutoLeather Inc. z siedzibą w Rochester Hills. Obecnie trwa proces due diligence" - napisał prezes André Gerstner w liście załączonym do raportu.