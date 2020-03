Grupa AB liczy na dobry rok pomimo zawirowań na rynku

"Wcześniej pojawiały się zapytania z rynku dlaczego utrzymujemy tak wysoki poziom zapasów, ale w obecnej sytuacji jest to raczej dobra informacja i na koniec IV kw. 2019 r. wynosiły one ponad 1,134 mld zł wobec 1 mld zł na koniec IV kw. 2018 r." - powiedział członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Ochędzan podczas konferencji prasowej.

"W tej chwili nie wiemy co może się wydarzyć, ale przy spadku PKB spadnie zapewne popyt. Z drugiej strony, otrzymujemy sygnały z Chin m.in. z Wuhan, ze niektóre fabryki zaczynają wznawiać produkcje. Patrząc na sprzedaż w styczniu i lutym to nie widzimy spadków popytu, one są na podobnych poziomach co rok temu" - dodał Ochędzan.