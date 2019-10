Grupa AB rozpoczyna współpracę partnerską z Axis Communications w Polsce

"Rozpoczynamy dystrybucję nowej kategorii produktowej, jaką jest segment rozwiązań wizyjnych. Do końca bieżącego roku oferta Axis zostanie wdrożona do struktur AB, rozpoczniemy również działania promocyjne i szkoleniowe" - powiedział product manager AB Tomasz Bołoziuk, cytowany w komunikacie.

"Nasze kamery są komputerami posiadającymi najbardziej wydajny procesor na rynku. Dzięki wbudowanym funkcjom analitycznym mogą one wykonywać zadania zgodnie z dowolną potrzebą użytkownika: od monitorowania pracy urządzeń na linii produkcyjnej, przez sprawdzanie dobrostanu pacjentów w szpitalach, po dozór wizyjny w systemach typu Smart City. Liczymy, że dzięki szerokiemu dotarciu AB do partnerów IT uda nam się jeszcze bardziej spopularyzować technologię Axis i wspólnie przyczynimy się do zmiany naszego otoczenia na bezpieczniejsze i bardziej inteligentne" - powiedziała distribution account manager Poland, Ukraine and Baltics w Axis Communications Agata Majkucińska, cytowana w komunikacie.