Grupa AB sprowadzi do Polski co najmniej kilka respiratorów

"Widzimy tragedię we Włoszech czy Hiszpanii, gdzie wielu pacjentom można było pomóc. Chcemy uniknąć sytuacji, aby polscy lekarze musieli dokonywać wyboru, kogo podłączyć do respiratora, a kto nie będzie miał tej możliwości. Dlatego uruchomiliśmy budowane przez lata międzynarodowe kontakty, zaangażowaliśmy wiele osób, a efektem naszej pracy są zamówione właśnie respiratory, za które już zapłaciliśmy. Będziemy informować na bieżąco o ich przekazywaniu. Chcemy sprowadzić co najmniej kilka sztuk. Pracujemy nad tym, aby było ich jak najwięcej" - powiedział prezes Andrzej Przybyło, cytowany w komunikacie.