Grupa Accolade rozbuduje Park Przemysłowy w Szczecinie za 160 mln zł

"Port Szczecin-Świnoujście jest głównym portem tranzytowym dla Republiki Czeskiej i Słowacji, co ułatwiło nam decyzję o zainwestowaniu w tej lokalizacji. Szczecin jest też doskonale położony, co jest niezwykle istotne dla naszych najemców. Ze Szczecina mamy doskonałe połączenie z Niemcami, ale również ze Skandynawią. Od samego początku naszym najemcą jest min. firma Pierce, największy szwedzki sprzedawca internetowy akcesoriów motocyklowych, czy Svendsen Sport, główny dostawca sprzętu wędkarskiego z Danii. Drugi etap w Parku Szczecin został wynajęty jeszcze przed zakończeniem budowy, co uzasadnia decyzję dotyczącą dalszej rozbudowy kompleksu" - powiedział country head z Accolade Poland Michał Białas, cytowany w komunikacie.