Grupa Anwim rozpoczyna import paliw; planuje sprowadzić do 200 tys. m3 w 2020

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Grupa Anwim z początkiem lutego rozpoczyna import paliw do Polski, poprzez swoją spółkę zależną Esppol Trade, poinformował ISBnews członek zarządu, dyrektor ds. zaopatrzenia logistyki i klientów kluczowych Anwimu Zbigniew Łapiński. Już w 2020 roku grupa chce sprowadzić do Polski do 200 tys. m3 paliw.