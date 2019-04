Grupa Archicom sprzedała 406 i wydała klientom 157 lokali w I kwartale 2019 r.

"Po zebraniu danych od spółek zależnych realizujących inwestycje deweloperskie, informuje, że sprzedaż Grupy Archicom w I kwartale 2019 roku wyniosła 406 lokali. Tym samym liczba sprzedanych lokali, w stosunku do analogicznego kwartału 2018 roku (257 lokali), wzrosła o 58%" - czytamy w komunikacie.

W I kwartale 2019 roku Grupa Archicom wydała klientom aktami notarialnymi 157 lokali co w porównaniu z liczbą lokali wydanych w analogicznym okresie 2018 roku (228 lokale) oznacza spadek o 31,1%, podano także.

"Osiągnęliśmy jeden z najlepszych wyników kwartalnej sprzedaży w naszej historii, pomimo wymagającej sytuacji na rynku z którą cała branża zmaga się od kilkunastu miesięcy. To duży sukces i potwierdzenie słuszności naszej filozofii kreowania osiedli, budujących społeczne więzi. [...] Klienci doceniają naszą zdywersyfikowaną ofertę, którą zgodnie z wcześniejszymi założeniami, uzupełniliśmy w ostatnich miesiącach o ponad 450 lokali" - skomentował prezes Krzysztof Andrulewicz, cytowany w komunikacie.

"Oferta mieszkaniowa grupy to obecnie prawie 1 900 lokali dostępnych w kilkunastu projektach mieszkaniowych we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu oraz Trójmieście. W pierwszych trzech miesiącach oferta mieszkaniowa została uzupełniona o kolejny etap osiedla Browary Wrocławskie, gdzie klienci znajdą unikalne lofty usytuowane w historycznej tkance Butelkowni i Leżakowni dawnego Browaru Piastowskiego. Deweloper rozpoczął też realizację kolejnych budynków na osiedlu Cztery Pory Roku oraz nową inwestycję - Awipolis, zlokalizowaną przy ulicy Awicenny we wrocławskiej dzielnicy Oporów. Grupa Archicom posiada ponadto zabezpieczony bank gruntów, który umożliwia aktualnie budowę prawie 5 650 lokali" - czytamy dalej.