Grupa Azoty, Grupa Lotos, HEC i KIND wnioskują do UOKiK ws. wspólnego projektu

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty, Grupa Lotos, Hyundai Engineering Co. (HEC), Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy w celu realizacji wspólnego projektu, polegającego na budowie szeregu instalacji, które posłużą do produkcji polipropylenu, podał Urząd.