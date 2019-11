Grupa Azoty jest otwarta na współpracę biznesową z Acronem

"Wiemy, że Acron inwestuje w produkcję soli potasowej. My jesteśmy dużym odbiorcą tego produktu. Byłoby korzystniej dla obu stron, gdybyśmy kupowali ją od naszego mniejszościowego akcjonariusza. Dla nich byłaby to nawet podwójna korzyść, bo z jednej strony stabilny odbiorca soli potasowej, a z drugiej - przełożenie na wyniki Grupy Azoty, co odczuliby w poziomie dywidendy" - powiedział Wardacki na konferencji prasowej.