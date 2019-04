Grupa Azoty ma list intenc. z Hyundai i KIND ws. finansowania Polimerów Police

"PDH Polska podpisała listy intencyjne z Hyundai Engineering Co, Ltd. oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND). Koncern Hyundai zobowiązał się do potencjalnego wniesienia wkładu na kapitał zakładowy PDH Polska (PDHP) do kwoty 80 mln USD, z kolei KIND do 50 mln USD. W konsekwencji, strony przystępują do negocjacji dotyczących ustalenia warunków Inwestycji, a rozmowy mają trwać nie dłużej jak sześć miesięcy" - czytamy w komunikacie.

"Wypracowane porozumienie z tak istotnymi partnerami w zakresie inwestycji do 130 mln USD to ważny i duży krok w realizacji projektu Polimery Police. Stanowi on czytelne potwierdzenie atrakcyjności zarówno inwestycyjnej jak i operacyjnej projektu Polimery Police. Liczymy na pomyślne zakończenie rozmów. Rozmawiamy również z innymi podmiotami potencjalnie zainteresowanymi projektem i tu także jesteśmy dobrej myśli" - powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.

Spółka wskazuje, że list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do dokonania przez Hyundai inwestycji i będzie informowała o wynikach prowadzonych negocjacji w odrębnych raportach bieżących. Realizacja ewentualnej inwestycji uzależniona będzie m.in. od uzyskania zgód oraz uchwał odpowiednich organów PDH Polska. Jednocześnie spółka wskazuje, że na razie nie podjęła decyzji o ostatecznym wyborze oferty któregokolwiek z trzech oferentów, którzy złożyli oferty w ramach przetargu na zawarcie umowy na kompleksową realizację projektu ,,Polimery Police", zaznaczono również.

"Projekt jest prowadzony zgodnie z przyjętym harmonogramem - poza osiąganiem kolejnych etapów w zakresie budowy struktury finansowania, w minionym miesiącu wstępnie wybraliśmy generalnego wykonawcę projektu, w II półroczu planujemy podpisanie umów kredytowych, a w I kwartale 2020 roku - rozpoczęcie prac budowlanych. Wierzymy, że Polimery Police będzie punktem wyjścia do dalszego rozwoju grupy, jak też polskiego sektora chemicznego, w tym branż pokrewnych, związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych" - dodał Wardacki.

Środki potencjalnie pozyskane z podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska umożliwią realizację planów inwestycyjnych związanych z projektem Polimery Police, w tym stanowić będą wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Spółka zakłada, iż udział segmentu tworzyw sztucznych wzrośnie w ciągu kilku lat do ok. 1/3 skonsolidowanych przychodów całej Grupy Azoty, wobec ok. 15 proc. w 2017 roku. Pozwoli to na ograniczenie sezonowych wahań popytu na produkty spółki oraz całej Grupy Azoty, zaznaczono również.

Pod koniec marca Grupa Azoty informowała, że w strukturze finansowania inwestycji Polimery Police, oprócz finansowania dłużnego oraz środków własnych, niezbędne będzie pozyskanie ok. 200 mln euro środków od inwestorów zewnętrznych

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

