Grupa Azoty miała 372,86 mln zł zysku netto, 1,4 mld zł EBITDA w 2019 r.

Grupa Azoty odnotowała w 2019 roku wynik EBITDA w wysokości 1,4 mld zł i marżę EBITDA na poziomie 12,6% (wzrost o 4,9 pkt proc. r/r). Był to rok rekordowy w historii grupy pod względem osiągniętych przychodów ze sprzedaży oraz kontynuowania kluczowych projektów inwestycyjnych, poinformowano w komunikacie.

Dominującym segmentem działalności grupy pozostaje segment Nawozy, którego wyniki po raz pierwszy uwzględniały również działalność niemieckiej spółki Compo Expert. Sytuacji finansowej segmentu i całej grupy sprzyjały niskie ceny surowców, przede wszystkim gazu ziemnego. Segment Tworzyw w istotnym stopniu odczuwał zastój w branży automotive, natomiast w segmencie Chemia mijający rok zaznaczył się spadkiem przychodów i bardzo trudną sytuacją na rynku siarki. Ponieważ prognozy cen siarki nie przewidują poprawy sytuacji w najbliższym czasie, przeprowadzony test na utratę wartości aktywów wykazał konieczność dokonania w IV kwartale 2019 r. odpisu aktualizującego wartość księgową majątku w spółce Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol". To jednorazowe zdarzenie obniżyło skonsolidowany wynik EBITDA za 2019 r. o 28,8 mln zł, a skonsolidowany wynik netto o 23,4 mln zł. Najmocniej przyczyniło się też do skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2019 r. na poziomie 48,2 mln zł. Na wynik finansowy wpływ wywarło również czasowe unieruchomienie instalacji syntezy amoniaku oraz syntezy mocznika w Policach, podkreślono.

"Wiodącą rolę w kształtowaniu naszych wyników miał segment Agro, w którym zarówno przychody, jak i marże zdecydowanie wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim. Rok 2019 był szczególnie ważny dla projektu 'Polimery Police', kluczowej inwestycji nie tylko dla Grupy Azoty, ale dla całego przemysłu chemicznego. W ubiegłym roku pozyskaliśmy generalnego wykonawcę, koreański koncern Hyundai i zapewniliśmy finansowanie kapitałowe pozyskując jako partnerów do projektu Hyundai i koreańską rządową agencję KIND oraz Grupę

Lotos. Pozwoliło to rozpocząć budowę obiektów na początku 2020 roku. Również w 2020 r. zakończyliśmy proces pozyskiwania finansowania dłużnego" - powiedział prezes Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.

Segment Nawozy uzyskał w 2019 roku przychody w wysokości 6 716 mln zł (z czego 1 493 mln zł dotyczy Compo Expert) wobec 4 904 mln zł rok wcześniej, osiągając marżę EBITDA w wysokości 14,4% (marża w Compo Expert to 8,2%), podczas gdy w 2018 roku marża dla segmentu wyniosła jedynie 1,7%. Tak istotna różnica w marżach była spowodowana kombinacją czynników przychodowo-kosztowych, szczególnie niższymi o ponad 30% cenami gazu oraz wyższymi cenami produktów. Druga część roku zaznaczyła się rosnącą presją cenową ze strony największych rynkowych konkurentów, zarówno ze wschodniej, jak i zachodniej części Europy, która spowodowała obniżkę cen nawozów, wynika z komunikatu.

Łączne przychody segmentu Tworzywa w 2019 roku wyniosły 1 456 mln zł i były o ok. 7% niższe w porównaniu z rokiem wcześniejszym (1 562 mln zł). W ślad za niższymi obrotami wyniki segmentu również uległy pogorszeniu - marża EBITDA obniżyła się z 12,3% (2018) do 4,6% (2019). Średnia cena głównego produktu segmentu (poliamidu naturalnego) w mijającym roku była niższa o 11% w porównaniu z rokiem

poprzednim, przy jednoczesnym wzroście wolumenu sprzedaży o 9,4 tys. ton (o 7% r/r). Rok 2019 to okres słabego popytu ze strony branży automotive (ok. 60% przychodów segmentu), niewiele lepszą sytuacją w innych branżach (np. opakowania) oraz trudną sytuacją związaną z nierównowagą rynkową (nadpodaż), czytamy dalej.

W porównaniu do wyników z 2018 roku segment Chemia odnotował w 2019 roku spadek przychodów do poziomu 2 639 mln zł (tj. o 15,3% r/r) przy jednoczesnej niewielkiej obniżce marży EBITDA (o 1,2 pkt proc.) do poziomu 7,9%. Największy spadek przychodów dotknął alkohole OXO (o 30% r/r), pozostałe kluczowe wyroby również odnotowały spadek obrotów: melamina o 14%, a mocznik techniczny o 10% r/r.