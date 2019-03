Grupa Azoty: Na Polimery Police potrzeba ok. 200 mln euro od inwestorów zewn.

"Musimy mieć wsparcie zewnętrzne, po dopięciu finansowania dłużnego i dojściu do skutku emisji akcji Grupy Azoty Police, będzie brakowało jeszcze ok. 200 mln euro" - powiedział wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński na konferencji prasowej.

Grupa Azoty zakłada, że ok. 60% projektu finansowane będzie przez instytucje finansowe, a ok. 40% ze środków własnych, do których spółka zalicza 1,4 mld zł środków z umów bankowych, które mogą zostać przeznaczone na ten projekt, dodatkowo 450 mln zł środków wspomagających na okres budowy, a także wpływy z emisji akcji Polic - czyli 100-150 mln euro środków zewnętrznych, nie licząc udziału samej Grupy Azoty w tym podwyższeniu kapitału.

"Na przełomie II i III kwartału 2019 r. spodziewamy się podpisania kontraktu EPC z generalnym wykonawcą" - zapowiedział prezes PDH Polska Andrzej Niewiński na konferencji prasowej. Zaznaczył, że będą prowadzone dalsze rozmowy ze wstępnie wybranym wykonawcą, firmą Hyundai Engineering. Zakres podstawowy umowy z wykonawcą to ok. 1 mld euro. Do tego dochodzi ok. 180 mln euro kosztów (w tym już poniesionych - ok. 70 mln euro), a także środków na zakup katalizatorów czy przygotowanie terenu budowy.