Grupa Azoty Polyolefins podwyższy kapitał o 131,9 mln zł

Grupa Azoty Polyolefins realizuje jedną z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle, polegającą na budowie zintegrowanego kompleksu petrochemicznego. Projekt przewiduje wybudowanie dwóch produkcyjnych instalacji: do wytwarzania propylenu w procesie odwodornienia propanu (PDH) - 429 tys. ton rocznie oraz do wytwarzania polipropylenu z propylenu - 437 tys. ton rocznie. Ponadto w zakresie projektu znalazła się budowa terminalu przeładunkowo-magazynowego (gazoportu), zdolnego przyjąć do 500 tys. ton propanu rocznie, infrastruktury logistycznej i instalacji pomocniczych. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o licencje Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil Product oraz Unipol od firmy Grace umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 1,52 mld euro.