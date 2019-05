Grupa Azoty: Rozbudowa mocy przez Anwil może prowadzić do nadpodaży nawozów

" Grupa Azoty podkreśla, że znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych nawozów może oznaczać nadpodaż. Jest to wyzwanie, rynek będzie to weryfikował" - powiedział Wardacki na konferencji prasowej.

Anwil z grupy kapitałowej PKN Orlen zainaugurował wczoraj budowę III linii do produkcji nawozów azotowych we Włocławku, która ma zwiększyć zdolności produkcyjne zakładu o ok. 50% do 1,46 mln ton rocznie.