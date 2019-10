Grupa Azoty wprowadza do oferty skanery doglebowe dla precyzyjnego rolnictwa

"W przypadku stosowania nowoczesnych urządzeń do produkcji rolnej, istnieje możliwość przesyłania informacji i instrukcji bezpośrednio do komputerów pokładowych wykorzystywanych ciągników. Dzięki stosowaniu aplikacji SatAgro przedsiębiorcy rolni wiedzą, kiedy i w jakich ilościach stosować nawozy, aby zapewnić optymalne dawkowanie. Pozwala to uzyskiwać jak najwyższe plony przy użyciu mniejszej ilości nawozów. Korzystają na tym nie tylko producenci rolni, ale także środowisko naturalne" - czytamy dalej.