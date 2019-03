Grupa Bogdanka planuje 580,5 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 roku

"Naszym tegorocznym priorytetem, poza wzrostem wydobycia do 9,4 mln ton, będą: ciągła praca nad kosztami i optymalizacją capeksu, dążenie do poprawy uzysku oraz przygotowanie do udostępnienia złoża Ostrów, którego eksploatację chcemy rozpocząć w IV kwartale 2020 roku - w pierwszej kolejności w oparciu o infrastrukturę podziemną" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes spółki Artur Wasil.