Grupa CCC uruchomiła aplikację mobilną w Rumunii

"Rumunia to piąty rynek zagraniczny, po Czechach, Słowacji, Węgrzech i Austrii, na którym klienci CCC mogą korzystać z aplikacji mobilnej. Użytkownicy w Rumunii, oprócz dostępu do aplikacji mobilnej, zyskają także możliwość dołączenia do klubu CCC oferującego liczne korzyści i indywidualne oferty specjalne. Aplikacja i klub CCC jest kolejnym etapem rozwoju biznesu CCC w Rumunii. Od marca 2020 klienci na tym rynku mogą korzystać z platformy ccc.eu z dostawą do domu" - czytamy w komunikacie.