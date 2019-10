Grupa Enea i KOWR nawiązały współpracę dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce

"Sygnatariusze listu chcą powołać spółkę celową, której zadaniem będzie rozwój przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych, należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Potencjalną bazę do budowy instalacji fotowoltaicznych będą stanowiły nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym te o niskiej przydatności rolniczej. W pierwszej kolejności będą to tereny określone w planach i studiach kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, jako grunty przeznaczone pod inwestycje dotyczące odnawialnych źródeł energii" - czytamy w komunikacie.