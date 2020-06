Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji Frisco za 132,5 mln zł.

"Frisco.pl należy obecnie do liderów polskiego rynku e-grocery. Dzięki przejęciu Frisco S.A. nasza Grupa zyska wiedzę i szerokie doświadczenie w sprzedaży internetowej, co pozwoli nam na dalszy rozwój tego obszaru dla naszych klientów, właścicieli niezależnych sklepów detalicznych. Ta inwestycja to kolejny element realizacji naszej strategii wspierania niezależnego handlu w Polsce" - powiedział członek zarządu Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.