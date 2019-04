Grupa Kęty miała 57,95 mln zł zysku netto, 76,62 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019

"Początek roku pomimo początkowej niepewności charakteryzował się wysokim popytem na produkty grupy kapitałowej. Zarówno na rynku krajowym jak i europejskich rynkach eksportowych grupa kapitałowa osiągnęła znaczące wzrosty przychodów ze sprzedaży. W Polsce sprzedaż zwiększyła się o ok. 19% a na pozostałych rynkach europejskich osiągnięto 14% dynamikę przychodów. Jedynie sprzedaż na rynki pozaeuropejskie zmniejszyła się o ok. 35% (9 mln zł), głównie ze względu na spadek sprzedaży do USA. Na największych rynkach eksportowych (niemiecki, węgierski, czeski, brytyjski i holenderski) zanotowano wzrost przychodów, przy czym o ile na rynku niemieckim wzrost ten był symboliczny (+3%), to na pozostałych czterech było to już odpowiednio 10% 20% i po 30% w Wielkiej Brytanii i Holandii" - czytamy w raporcie.