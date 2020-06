Grupa Kęty miała wstępnie 110 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

Zarząd szacuje, że Segment Wyrobów Wyciskanych w II kwartale osiągnie ok. 3% wzrost ilości sprzedaży, co przy 9-proc. spadku cen aluminium w ujęciu złotówkowym przełoży się na ok. 5-proc. spadek przychodów ze sprzedaży. Szacowane przychody Segmentu Systemów Aluminiowych w II kwartale 2020 utrzymają się na poziomie zbliżonym do poziomu z roku poprzedniego. W Segmencie Opakowań Giętkich szacowane jest natomiast zwiększenie przychodów o ok. 30% r/r, w tym w związku z uruchomieniem w IV kwartale 2019 roku II linii do produkcji folii BOPP i pełnym wykorzystaniem jej mocy w omawianym okresie.