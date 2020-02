Grupa Kęty prognozuje 294 mln zł zysku netto w 2020 r.

"Pomimo zakładanego zmniejszenia krajowego tempa wzrostu gospodarczego do ok. 3,5% zarząd zakłada ambitne cele i chce osiągnąć jeszcze lepsze wyniki na poziomie sprzedaży i zysku operacyjnego w porównaniu z rekordowym 2019 rokiem. Pomimo utrzymującej się niepewności co do rozwoju sytuacji rynkowej zarząd wierzy, iż przeprowadzone inwestycje w najnowocześniejsze linie technologiczne oraz systematyczny rozwój oferty produktowej pozwoli na utrzymanie silnej pozycji na rynku krajowym oraz dalszy znaczący wzrost sprzedaży zagranicznej" - czytamy także w materiale.