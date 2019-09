Grupa Kęty prognozuje ok. 92 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

"W trzecim kwartale zgodnie z oczekiwaniami wyniki sprzedaży poszczególnych segmentów były bardziej zróżnicowane niż w poprzednich kilku kwartałach. Z jednej strony Segment Systemów Aluminiowych zanotował 10% wzrost przychodów, a perspektywy na kolejny kwartał są stabilne. Zarówno sprzedaż krajowa, jak i rynki zagraniczne notują wzrosty, a rozwój sieci dystrybucji oraz systematycznie powiększana oferta produktowa stanowi solidne fundamenty do utrzymania tych tendencji w przyszłości. Z drugiej strony, na rynku, na którym działa Segment Wyrobów Wyciskanych (szczególnie na rynkach eksportowych) niższa o 13% cena aluminium oraz niepewność co do koniunktury w kolejnych kwartałach, spowodowały ok. 9% spadek przychodów. Pozytywną informacją jest fakt, iż nie przekłada się to na spadek sprzedaży w ujęciu ilościowym. Tutaj nadal segment utrzymuje poziom porównywalny do zeszłorocznych, rekordowych wielkości i podejmuje szereg działań, aby taki stan utrzymać nadal" - czytamy w komunikacie.