Grupa Lotos: Decyzja inwestycyjna w sprawie bloku olejowego w II poł. 2020

"Trwa obecnie proces prefeasibility study w odniesieniu do instalacji HBO, a w II połowie 2020 roku powinna zapaść finalna decyzja inwestycyjna" - powiedział Krysicki w trakcie wideokonferencji prasowej.

To inwestycja o wartości szacowanej na kilkaset milionów euro, czyli pod względem skali porównywalna z projektem EFRA.

Pierwotnie, zgodnie ze strategią Lotosu, decyzja co do wyboru strategicznej opcji inwestycyjnej po zakończeniu projektu EFRA miała być podjęta z końcem 2018 roku, jednak w związku z wydłużeniem prac przy budowie projektu EFRA przesunął się także harmonogram wyboru kolejnej dużej inwestycji grupy. Rok temu przedstawiciele koncernu mieli nadzieję, że tę decyzję uda się podjąć do końca 2019 roku.