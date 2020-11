Grupa Lotos, Hyundai i KIND objęły akcje nowej emisji GA Polyolefins

"Zamknęliśmy kolejny etap na drodze do realizacji projektu 'Polimery Police'. Zostały spełnione warunki wskazane w umowach inwestycyjnych, co w konsekwencji umożliwiło podwyższenie kapitału zakładowego oraz wpłatę środków przez naszych partnerów. To ogromny sukces całego zespołu zaangażowanego w ten proces oraz efekt owocnej współpracy ze wszystkimi akcjonariuszami. Jestem usatysfakcjonowany, że wspólnie z nowymi akcjonariuszami możemy realizować to ambitne przedsięwzięcie" - powiedział prezes Grupy Azoty Mariusz Grab, cytowany w komunikacie.