Grupa Lotos i PGNiG otrzymały oferty objęcia udziałów w koncesjach w Norwegii

Damian 1 godz. temu

No i co z tego, jak przez podatki (socjalizm) mamy drogie paliwo? Podnieca Was info, ze biedronka wybudowała nowe centrum dystrybucji? W socjalizmie każą nam się podniecać, ze firma państwowa i jak coś zrobiła to jest wspólny sukces. Ale ja co najwyżej pokryje jej straty w podatkach, czemu skoro jest tez niby moja to nie dostaje co roku 1/38000000 czesci zysku z takich firm? Czemu Państwo na koniec roku nie dziękuje mi i nie przesyła zestawienia na co poszły moje podatki? Tylko to ja muszę się spowiadać ze udało mi się przeżyć? Kto komu tutaj służy? Ja jestem dla Państwa czy Państwo dla mnie? Nienawidzę tego ustroju niewolniczego...