Grupa Lotos i PSE uruchomią wspólny projekt dot. ekologicznej produkcji wodoru

"Jednym z wyzwań stojących na drodze do popularyzacji tego paliwa jest opracowanie efektywnej kosztowo i jak najmniej wpływającej na środowisko naturalne metody jego pozyskiwania. W ramach projektu spółek badane będzie wykorzystanie zasilanych z odnawialnych źródeł energii elektrolizerów służących do produkcji wodoru" - czytamy w komunikacie.

Elektrolizery przy użyciu energii elektrycznej rozkładają wodę na tlen i wodór. Dzięki wykorzystaniu OZE do ich zasilania, proces ten może przebiegać bezemisyjnie. Paliwo powstałe w ten sposób można będzie wykorzystać do celów transportowych, przemysłowych, a także, w przypadku wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, do jej produkcji.