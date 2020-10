Grupa Lotos ma list intencyjny z Rzeszowem ws. dostaw wodoru

Do zasilania ogniw wodorowych napędzających silnik elektryczny potrzebny jest natomiast wodór o bardzo wysokiej czystości (99,999%). To dlatego Grupa Lotos realizuje właśnie projekt Pure H2, zgodnie z którym na terenie rafinerii powstanie instalacja do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz dwa punkty tankowania tego paliwa (w Gdańsku i Warszawie). Lotos zamierza wytwarzać ok. 160 kg czystego wodoru na godzinę. Wartość inwestycji to niemal 10 mln euro, ale 20% budżetu tego przedsięwzięcia pochodzić będzie ze środków unijnych, podsumowano.