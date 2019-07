Grupa Lotos ma nowe umowy w ramach refinansowania kredytów na Program 10+

Nowe umowy kredytowe Grupa Lotos podpisała z konsorcjum banków: ING Bank Śląski, Pekao , PKO Bank Polski, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bank EU AG, Intesa Sanpaolo S.p.A, Caixabank, Industrial and Commercial Bank of China (Europe), Erste Group Bank AG.

"Przedmiotem zawartych umów jest kredyt na łączną kwotę 0,5 mld USD, w tym kredyt terminowy w kwocie 400 mln USD (ok. 1,5 mld zł według kursów średnich NBP z dnia 2 lipca 2019 roku) oraz kredyt obrotowy w kwocie 100 mln USD (ok. 376 mln zł według kursów średnich NBP z dnia 2 lipca 2019 roku) - jako waluty bazowej, z możliwością wykorzystania w USD, EUR lub PLN" - czytamy w komunikacie.

"Podpisane dziś umowy to efekt kilku miesięcy trudnych rozmów z naszymi partnerami. Myślę, że bardzo korzystne warunki cenowe, jakie udało nam się wynegocjować, to dla wszystkich zaangażowanych w ten proces osób powód do dużej satysfakcji. Nowe porozumienie, w porównaniu do refinansowanych kredytów, oznacza dla naszej firmy mniejszą liczbę ograniczeń płynnościowych oraz zniesienie zabezpieczeń majątkowych i finansowych. Pod względem dalszej stabilizacji sytuacji finansowej spółki to naprawdę ważna data dla Lotosu" - podkreślił wiceprezes Grupy Lotos ds. finansowych Robert Sobków, cytowany w materiale.