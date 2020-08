Grupa Lotos przewiduje capex na poziomie ok. 1 mld zł w 2020 roku

"Pierwotnie zakładaliśmy nakłady inwestycyjne na poziomie 1,4 mld zł, a po pierwszym kwartale 2020 roku przewidywaliśmy ograniczenie tych nakładów o 25% do 30%. Obecnie wygląda na to, że sytuacja makroekonomiczna jeszcze bardziej się komplikuje, dlatego podtrzymujemy zapowiedź obniżenia capeksu o ok. 30%. Należy się zatem spodziewać, że w całym 2020 roku będzie to kwota około 1 mld zł, plus-minus 15%" - powiedział dyrektor biura relacji inwestorskich Grupy Lotos Wojciech Zengteler w trakcie telekonferencji wynikowej.