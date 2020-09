Grupa Lotos rozpoczęła proces wydzielenia rafinerii do spółki celowej

"W Europie i na świecie funkcjonuje wiele wydzielonych jednostek processingowych, a więc założenia środków zaradczych w tym zakresie, choć mogą być postrzegane jako trudne, są możliwe do realizacji w czasie wskazanym przez Komisję Europejską. Jako podmioty zobowiązane do wypełnienia postanowień remedies będziemy niewątpliwie korzystać przy realizacji powyższego z doświadczeń PKN Orlen, jakie ma on w swojej grupie kapitałowej, a w szczególności rafinerii w Republice Czeskiej. Natomiast równolegle do tego procesu mogą oczywiście toczyć się rozmowy z potencjalnymi podmiotami zainteresowanymi przejęciem 30% udziałów w tej spółce" - powiedział Majewski w rozmowie z ISBnews w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.