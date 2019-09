Grupa Lotos rozpoczęła wydobycie ze złoża Utgard w Norwegii

"Dzięki uruchomieniu projektu Utgard umacniamy naszą pozycję w Norwegii. To kolejny, ważny element realizacji naszej strategii w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym. Zrealizowany przed czasem i poniżej zakładanego budżetu - stanowi doskonały przykład tego, że warto współpracować z doświadczonym partnerami. Co więcej, wykorzystując istniejącą infrastrukturę obszaru wydobywczego Sleipner, gdzie Lotos ma 15% udziałów, pozwala na osiągnięcie dodatkowych synergii operacyjno-biznesowych" - powiedział prezes Mateusz A. Bonca, cytowany w komunikacie.

Udziałowcem koncesji jest spółka Lotos Exploration & Production Norge (Lotos Norge), a operatorem Equinor. Złoże Utgard zlokalizowane jest w centralnej części Morza Północnego na głębokości 3 700 m (przy głębokości wody 110 m). Leży ok. 21 km od istniejącej infrastruktury hubu Sleipner, na granicy szelfu norweskiego i brytyjskiego, co czyni je pierwszym złożem transgranicznym zagospodarowanym przez Equinor Energy. Spółka ta posiada 38,44% udziałów na tej koncesji i jest jej operatorem. Udział Lotos Norge wynosi 17,36%. Pozostali partnerzy to: Equinor UK (38,44%) i KUFPEC Norway (6,2%), podano także.