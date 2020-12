Grupa Lotos wytworzyła biokomponenty LPG i oleju napędowego

"Surowiec do produkcji biokomponentów został podany na instalację 22 grudnia br., gdzie został przetworzony na biokomponenty w procesie współuwodornienia. Sam proces współuwodornienia to wspólny przerób średnich destylatów naftowych i oleju roślinnego w nowoczesnej instalacji HDS (hydroodsiarczania oleju napędowego) zbudowanej w ramach Programu 10+. Wytworzone biokomponenty uzyskały certyfikat jakości i charakteryzują się redukcją emisji gazów cieplarnianych przekraczającą 60% w stosunku do odpowiednika kopalnego. Olej napędowy z dodatkiem roślinnym ma taką samą jakość jak wytwarzany z ropy naftowej" - czytamy w komunikacie.