Grupa MOL nie obawia się konkurencji PKN Orlen na słowackim rynku detalicznym

Kilka tygodni temu polski koncern poinformował o planach ekspansji na rynku detalicznym Słowacji, gdzie w ciągu kilku lat PKN Orlen, za pośrednictwem czeskiego Unipetrolu i jego sieci stacji paliw Benzina, chciałby znaleźć się w trójce największych operatorów, zarządzających co najmniej setką stacji paliw (na ok. 900 funkcjonujących na tym rynku). Obecnie tę trójkę liderów na Słowacji stanowią MOL (poprzez swoją spółkę zależną Slovnaft), OMV oraz Shell.

"W segmencie detalicznym, jeśli decydujesz się na wejście na rynek nowego kraju, oczywiste jest, że powinieneś celować w zajęcie pozycji wśród trzech największych graczy. Optymalna działalność sieci detalicznej wymaga określonej skali, która pozwala na wprowadzenie choćby kart flotowych. Nie jest zatem dla mnie zaskoczeniem, że wchodząc na nowy rynek Orlen chce zaliczać się do rynkowych liderów. My również stosujemy taką taktykę w każdym kraju, w którym jesteśmy obecni na rynku detalicznym. Nie wpłynie to na naszą działalność na Słowacji w większym stopniu niż dotychczasowa konkurencja na tym rynku" - powiedział Horvath w rozmowie z ISBnews.