Grupa MOL zakończyła transport rzeczny 65 modułów do Projektu Poliole

Od listopada 2019 r., 36 statków towarowych przycumowało do portu - specjalnie wybudowanego na potrzeby projektu - w okolicy miejscowości Tiszaújváros, gdzie realizowany jest Projekt Poliole, największa inwestycja organiczna MOL o wartości 1,2 mld euro. Ostatni wielkogabarytowy element dotarł rzeką Cisą na miejsce w tym tygodniu, podano.

"Instalacje i moduły kompleksu polioli zostały wyprodukowane w różnych częściach świata. Ze względu na rozmiary i masę większości elementów, transport drogowy był niemożliwy, dlatego moduły zostały dostarczone drogą morską. Podczas planowania transportu, konieczne było wzięcie pod uwagę faktu, że - jak pokazują dane z ostatnich 15 lat - tylko przez część roku, poziom wody w Cisie jest wystarczająco wysoki, by zrealizować tego typu transport. Od listopada 2019 r., w sumie 65 elementów potrzebnych do budowy zakładu zostało przetransportowanych tą drogą. Masa ładunku wahała się pomiędzy 10 a 400 ton, a wymiary od kilku do 45 metrów" - czytamy w komunikacie.