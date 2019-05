Grupa Muszkieterów miała ponad 1,65 mld zł przychodów w I kw. 2019 r.

"Grupa Muszkieterów zakończyła pierwszy kwartał 2019 roku utrzymując podobnie wysoki wynik, jak przed rokiem. Obroty zarządzanych przez Grupę sieci sklepów Intermarché i Bricomarché w Polsce wyniosły w omawianym okresie ponad 1,65 mld zł. Dobre wyniki to m.in. zasługa wytężonej pracy właścicieli supermarketów oraz pracowników centrali i sklepów. Na wypracowane obroty wpływ miał także rozwój składów budowlanych Bricomarché, a także trwający proces nowego zdefiniowania marki Intermarché" - czytamy w komunikacie.

"Dodatkowo w tym czasie z sukcesem otworzyła dwa nowe supermarkety. Oba sklepy są zlokalizowane w Tarnowie i rozpoczęły działalność w wyniku dołączenia do grupy franczyzobiorcy, którego markety dotychczas funkcjonowały pod innym szyldem" - czytamy dalej.

"Z początkiem roku 2019 branża handlowa musiała stawić czoła utrudnieniu, jakim jest tylko jedna niedziela handlowa w miesiącu. Kolejną niesprzyjającą okolicznością było przesunięcie świąt Wielkanocnych z pierwszego do drugiego kwartału. Cieszymy się, że pomimo takiego układu kalendarza oraz wprowadzonego ograniczenia, udało nam się utrzymać obroty naszej sieci na satysfakcjonującym poziomie. Ponadto także kwietniowe wyniki pokazują dobrą dynamikę obrotów w sklepach porównywalnych" - skomentował dyrektor generalny Grupy Muszkieterów w Polsce Marc Dherment, cytowany w komunikacie.

"Szczególnie dobre wyniki sieć odnotowała w zakresie produktów ogrodniczych i budowlanych - wzrosty o kilkadziesiąt procent. Wpływ na to miało wczesne rozpoczęcie sezonu, a także otwarcie ostatniego z sześciu zaplanowanych składów budowlanych, które swoim zasięgiem obejmują całą Polskę" - napisano w komunikacie.

"Takie rozwiązanie daje możliwość przeglądania i nabywania asortymentu online, na który obecnie składa się ponad 13 tysięcy artykułów. Ponadto, od lutego Klienci Bricomarché mogą korzystać z innowacyjnej usługi Click&Collect, która pozwala na odbieranie towaru zamówionego przez Internet, w specjalnie wyznaczonych do tego boksach - Bricomatach. Odbiór zamówień możliwy jest w dowolnym dniu tygodnia przez całą dobę. Na chwilę obecną z takiej usługi korzystać mogą mieszkańcy 5 miast: Nowego Tomyśla, Skierniewic, Wałcza, Wągrowca i Zduńskiej Woli. W ramach dostawy do Bricomatów sieć oferuje szeroką gamę produktów. Można w nich odebrać także towary o dużych gabarytach, co jest całkowicie unikatowe w tego typu rozwiązaniach" - czytamy dalej w komunikacie.