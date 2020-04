Grupa Muszkieterów rozszerzyła usługę Intermarché Drive na 4 kolejne sklepy

W ramach udogodnienia produkty zamówione przez internet są pakowane i dostarczane bezpośrednio do samochodu klienta w specjalnej strefie znajdującej się przed supermarketem. Rozwiązanie cieszy się coraz większym zainteresowaniem kupujących, poinformowano.

Klienci sieci korzystający z usługi Intermarché Drive mają zdalny dostęp do oferty asortymentowej, liczącej obecnie od 7 do 9 tys. artykułów w zależności od lokalizacji, a blisko 2 tys. z nich to produkty marek własnych. Klienci mają możliwość wyboru terminu oraz godziny odbioru zamówienia, podsumowano.