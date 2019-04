Grupa PGNiG planuje ponad 70 stacji ładowania gazem CNG w 1,5 roku (aktual.)

CNG to sprężony gaz ziemny o wysokich walorach ekologicznych, dlatego stanowi jedno z najlepszych paliw do napędzania transportu publicznego. Według ekspertów wymiana taboru zasilanego olejem napędowym na rzecz CNG, pozwala na znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu do 50%, dwutlenku węgla do ok. 15% oraz przyczyniających się do powstawania smogu pyłów PM do 99%. Ponadto silniki zasilane CNG pracują ciszej w porównaniu do tych na olej napędowy, podkreślono w materiale.