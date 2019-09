Grupa PGZ ma umowę z MON na dostawy 820 pocisków rakietowych Feniks

"Zamówienie to potwierdza zdolności Mesko do dostawy wojsku nowoczesnych rozwiązań. To pierwszy etap zamówień kierowanych do zakładu w sprawie wyposażenia Sił Zbrojnych RP w te pociski, które mają niemal dwa razy większy zasięg od obecnie używanych" - powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, cytowany w komunikacie.