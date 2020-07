Grupa PKO BP rusza z platformą Automarket, liczy na 4-cyfrową sprzedaż aut w br.

"Platforma będzie oferować samochody nowe i używane. W pierwszym etapie zaprosiliśmy do udziału w projekcie 5 dealerów, z którymi współpracujemy w ramach PKO Leasing, ale chcemy, by każdy z naszych klientów z tej branży traktował Automarket jako normalny kanał sprzedaży. Docelowo liczymy na obecność ok. 100 dealerów, a do końca roku liczymy na 30 dealerów oferujących swoje pojazdy na platformie" - zapowiedział Pach w rozmowie z ISBnews.