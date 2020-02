Grupa PZU wybuduje biurowiec we Wrocławiu do połowy 2022 roku

"Gdy podejmowaliśmy decyzję o wybudowaniu nowego budynku, zależało nam przede wszystkim na jak najmniejszym oddziaływaniu na środowisko. To odzwierciedla się zarówno w zastosowanych rozwiązaniach technicznych, ale również chociażby w zaprojektowaniu przestrzeni dla rowerzystów. Architektura budynku, który powstaje na działce przy ul. Oławskiej połączy ze sobą elementy nowoczesności oraz tradycji, przy okazji nawiązując do pobliskiej zabudowy. Zadbaliśmy o to, aby pod każdym względem było to dobre miejsce do pracy" - powiedział prezes Tower Inwestycje Wojciech Dębski, cytowany w komunikacie.