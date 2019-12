Grupa Robyg sfinalizowała ofertę publiczną obligacji o wartości 100 mln zł

"Oferta skierowana była wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. To już trzecia emisja obligacji w trybie oferty publicznej. Okres zapadalności obligacji to 5 lat. Spółka przeznaczy pozyskane środki na akwizycje gruntów na czterech rynkach, na których grupa jest aktywna (Warszawa, Gdańsk, Wrocław oraz Poznań). Spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu w ASO na GPW" - czytamy w komunikacie.