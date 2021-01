Grupa Robyg zakontraktowała 2 567 lokali, przekazał 2 700 w 2020 roku

"W branży nieruchomości mieszkaniowych na 2021 rok zakładamy wzrost popytu - zwłaszcza, że WIBOR jest rekordowo niski, co może zachęcać do inwestycji w nieruchomości. Lokowanie kapitału w nieruchomości daje obecnie znacznie wyższe stopy zwrotu niż lokaty bankowe czy inwestycje na rynku kapitałowym. Pewna nadpłynność gotówki na rynku będzie przekierowana właśnie na inwestycje w mieszkania - także przez cudzoziemców. Jako dobrą lokatę klienci będą coraz częściej postrzegać mikroapartamenty. Nieduże metraże i promocyjne ceny lokali pozwalają na szeroki wybór dla każdego. Sądzimy, że ceny mieszkań w 2021 roku będą stabilne, a w niektórych lokalizacjach mogą nawet wzrosnąć ze względu na wyższy popyt przy ograniczonej podaży" - powiedział wiceprezes Robyga Eyal Keltsh, cytowany w komunikacie.

"Grupa Robyg ma obszerny bank ziemi, który zabezpiecza naszą działalność na najbliższe lata. W latach 2019-2020 roku sfinalizowaliśmy znaczące zakupy gruntów, które umożliwiają nam budowę łącznie ponad 10 tys. mieszkań. W Warszawie i Gdańsku mamy ugruntowaną pozycję na rynku inwestycji mieszkaniowych, rozwijamy się także intensywnie we Wrocławiu i Poznaniu. W ofercie zapewniamy klientom atrakcyjne lokalizacje, ale nie spoczywamy na laurach. Mamy zabezpieczone środki na zakupy gruntów i kolejne inwestycje. Naszym celem jest zwiększenie poziomu działalności - co oznacza sprawne uruchamianie kolejnych projektów osiedli. W 2021 roku będziemy kontynuować dotychczasową strategię i rozwijać się zgodnie z założeniami. Wierzymy, że rynek nieruchomości mieszkaniowych będzie relatywnie odporny na koronawirusa" - dodał wiceprezes.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.