Grupa Sare zmieniła identyfikację wizualną i nazwę na Digitree Group

Do grupy kapitałowej Sare (wkrótce Digitree Group) należą spółki i projekty oferujące kompleksowe usługi z zakresu digital marketingu, tj. SAREhub i SAREsystem, zapewniające narzędzia do komunikacji e-mail marketingowej i marketing automation, INIS - e-mailingowa sieć reklamowa i sieć afiliacyjna, JU: - agencja kreatywno-interaktywna, Salelifter - monetyzująca i walidująca bazy danych oraz odpowiedzialna za generowanie leadów sprzedażowych, VideoTarget - sieć reklamy wideo, Cashback services - serwis cashbackowy, a także Adepto, odpowiadająca za generowanie leadów dla branży finansowej oraz dwie nowe spółki, przejęte przez SARE w 2018 r., zajmujące się usługami dla e-commerce, tj. Fast White Cat oraz Sales Intelligence.

"Zmiana pozycjonowania grupy podyktowana jest rozszerzeniem zakresu usług przez spółki należące do naszej grupy kapitałowej. Pozycjonowanie marek, funkcjonujących dotychczas w Grupie Sare, zostanie wzmocnione przez nową, zintegrowaną komunikację Digitree Group. Rebranding związany jest ze zmianą struktury przychodów oraz zatrudnienia - obecnie niemal połowa naszych obrotów generowana jest z usług świadczonych dla branży e-commerce, a jeszcze 2 lata temu były to głównie działania e-mail marketingowe. Również odsetek programistów, pracujących dla grupy, wzrósł do 25% wszystkich pracowników. Grupa Sare to dziś dużo więcej niż tylko e-mail marketing, więc chcemy to zaakcentować. W ubiegłym roku dołączyły do nas dwie spółki: Sales Intelligence, oferująca usługi marketingowe dla branży e-commerce, a także Fast White Cat, zajmująca się wdrożeniami sklepów internetowych na platformie Magento. Inwestycje te przyniosły grupie wzrost przychodów o niemal 30% w pierwszym półroczu 2019 r., a grupa otworzyła się tym samym

na nowe obszary działalności. Zmiana jest możliwa, dzięki silnemu fundamentowi, który stanowi autorska technologia" - skomentował prezes Sare Dariusz Piekarski, cytowany w komunikacie.